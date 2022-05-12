Число пострадавших при обстреле белгородского села выросло до семи

Число пострадавших в результате обстрела села Солохи в Белгородской области силами Вооруженных сил Украины выросло до семи человек. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«7 раненых, поздно ночью привезли ещё одного пострадавшего. Всем оказывается квалифицированная медицинская помощь, лекарственные препараты есть в полном объёме. Один человек погиб. Всем пострадавшим и семье погибшего окажем материальную помощь», — написал он в своем Telegram-канале.

Глава Белгородской области отметил, что его заместители — Константин Полежаев и Владимир Базаров — выехали на место, чтобы оценить масштабы повреждения жилых построек и приступить к их восстановлению.

По словам Гладкова, нарушенное газоснабжение в селе уже восстановили.

Накануне сообщалось, что служащие ВСУ обстреляли село Солохи в Белгородской области из системы залпового огня «Ураган». Огонь был открыт по мирной территории, на которой не находилось стратегических объектов.

Ранее в среду губернатор сообщил о шести пострадавших и одном погибшем в результате обстрела ВСУ. Также Гладков отметил, что в сети появилась информация о погибшем 14-летнем мальчике, однако, по его словам, тот жив и получает необходимую помощь в областной больнице.

Глава региона уточнил, что люди из пострадавшего села эвакуированы при содействии главы района Владимира Перцева и начальника регионального МЧС Сергея Потапова.

Позже появились кадры с места обстрела села Солохи в Белгородской области. На кадрах видно, что снаряды попали во дворы жилых домов.

В это же день в Белгородской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 25 мая.