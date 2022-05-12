Власти Косово подадут заявку на членство в Совете Европы 12 мая

Министр иностранных дел Косова Доника Гервала в четверг, 12 мая, подаст заявку на членство непризнанного образования в Совете Европы. Об этом рассказал сербский президент Александр Вучич на полях встречи лидеров Западных Балкан с руководством ЕС в Брюсселе.

«Сегодня вечером на встрече госпожа Гервала подтвердила, что они завтра подадут заявку на членство так называемого Косово в Совете Европы. Это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюции Совбеза ООН 1244», — заявил 11 мая Вучич журналистам.

Как отмечает сербская газета Blic, ожидается, что, в связи с полученными данными, Вучич созовет заседание Совета национальной безопасности республики.

«Мы запланируем заседание Совета Безопасности в ближайшие 36 часов и начнем реагировать политически. Все пройдет не так легко, как они себе представляли», — цитирует издание Вучича.

Ранее, 6 мая, сербский лидер отметил, что страны Запада будут еще сильнее оказывать давление и требовать от Белграда признать независимость Косово, чтобы лишить президента РФ Владимира Путина аргумента об аналогии с Украиной. По словам Вучича, сейчас Сербия попадает в величайшую проблему.

5 мая Вучич заявил, что заявление Путина об аналогии между ситуацией в Косово и в Донбассе только усложнило позицию Сербии. По его словам, в политическом и экономическом смысле «никогда не было тяжелее».

За день до этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз, включая и Косово.

18 марта президент Сербии осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово. Он напомнил о принятых без решения Совбеза ООН жестких решениях в ущерб Сербии.

В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия с тревогой отмечает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовско-албанских властей. По ее словам, действия Приштины не получают должной оценки ни из Брюсселя, ни из Вашингтона.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.