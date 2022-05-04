Канцлер ФРГ Шольц призвал включить все страны Западных Балкан в ЕС

Все страны Западных Балкан должны войти в Евросоюз (ЕС). Об этом 4 мая заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с премьер-министром частично признанной Республики Косово Альбином Курти в Берлине.

«Я изложил премьер-министру свои убеждения о том, что Западные Балканы принадлежат Европе, все эти государства должны в будущем войти в ЕС, в том числе и Косово», — сказал Шольц.

Канцлер ФРГ также рассказал, что на переговорах с Курти обсуждались двусторонние вопросы, в том числе экономическое сотрудничество. По словам Шольца, Германия остается крупнейшим государством — инвестором в Косово.

Немецкий политик также призвал Приштину к конструктивному участию в переговорах с Сербией.

«Именно в такие времена, как сейчас, <…> центральное значение имеет, чтобы обе страны пошагово решили свой конфликт. Таким образом они внесут вклад в дело мира и безопасность всех Восточных Балкан, а также всей Европы», — сказал он.

Вместе с тем 18 марта президент Сербии Александр Вучич осудил двойные стандарты Запада в отношении Косово. Он напомнил о принятых без решения Совбеза ООН жестких решениях в ущерб Сербии.

В сентябре 2021 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия с тревогой отмечает нарастание напряженности в Косово, спровоцированной безответственными действиями косовско-албанских властей. По ее словам, действия Приштины не получают должной оценки ни из Брюсселя, ни из Вашингтона.

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.