Премьер Италии сообщил об оплате Германией российского газа в рублях

Германия уже оплатила поставки российского газа в рублях. Об этом сообщил 11 мая премьер-министр Италии Марио Драги.

«Никто так и не сказал, нарушают ли рублевые платежи санкции, это такая серая зона. Крупнейший импортер газа — Германия — уже заплатила в рублях, и большинство импортеров открыли счета в рублях», — отметил он на пресс-конференции для итальянских журналистов во время визита в США.

Он уточнил, что уверен в продолжении оплаты за газ из РФ.

Ранее в этот день министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ заявило, что правительство Германии согласовало проект закона, который должен ускорить строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ), меры предпринимаются для ускоренного достижения независимости от российского газа.

По словам экономиста Мангеймского университета в ФРГ Тома Кребса, внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии.

Накануне стало известно, что немецкое правительство разрабатывает порядок действий в случае отмены поставок энергоносителей из РФ. По информации агентства Reuters, экономика Германии находится в опасной близости от коллапса после многочисленных санкций против РФ.

В тот же день агентство Reuters сообщило, что газовая компания из Германии VNG намерена в будущем переводить платежи Газпромбанку за российский газ в евро и ожидает, что трудностей с конвертацией в рубли не возникнет. При этом в газовом концерне уточнили, что оплатят счет «в соответствии с запланированной процедурой, чтобы гарантировать со своей стороны своевременную оплату поставщику».

23 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. После этого некоторые страны Запада заявили, что не собираются следовать требованию России.

Поручение Путина о переводе газовых трансакций в рубли прозвучало на фоне антироссийских санкций со стороны ряда зарубежных стран, введенных в ответ на проводимую Россией с 24 февраля специальную операцию по защите Донбасса.

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