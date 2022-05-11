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Правительство Германии согласовало проект закона об инфраструктуре СПГ

В Германии согласовали проект закона об ускоренном строительстве СПГ-терминалов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Правительство Германии согласовало проект закона, который должен ускорить строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило 11 мая Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

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«При помощи этого законопроекта мы закладываем основу для ускоренного достижения независимости от российского газа», — сказал представитель Свободной демократической партии Михаэль Крузе.

Он уточнил, что в документе предусматривается устранение бюрократических сложностей в области сертификации СПГ-терминалов. Это позволит быстрее согласовывать строительство объектов.

Законопроект еще должны будут утвердить в бундестаге.

Правительство Германии работает над тем, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России. Как заявила накануне глава МИД страны Анналена Бербок, Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля. В настоящее время Берлин ведет переговоры по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока.

Согласно планам кабмина ФРГ, газ из РФ страна сможет полностью заменить к 2024 году, а уголь и нефть — уже к концу текущего года.

По мнению экономиста Мангеймского университета в ФРГ Тома Кребса, которое он озвучил 11 мая, внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны. Кребс считает, что дефицит газа в Германии прежде всего ударит по энергоемкой промышленности: стекольному, химическому, металлургическому, литейному, керамическому, пищевому и бумажному производствам, а также по автомобилестроению.

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