Правительство Германии согласовало проект закона об инфраструктуре СПГ

Правительство Германии согласовало проект закона, который должен ускорить строительство терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщило 11 мая Министерство по делам экономики и защиты климата ФРГ.

«При помощи этого законопроекта мы закладываем основу для ускоренного достижения независимости от российского газа», — сказал представитель Свободной демократической партии Михаэль Крузе.

Он уточнил, что в документе предусматривается устранение бюрократических сложностей в области сертификации СПГ-терминалов. Это позволит быстрее согласовывать строительство объектов.

Законопроект еще должны будут утвердить в бундестаге.

Правительство Германии работает над тем, чтобы как можно быстрее отказаться от энергоресурсов из России. Как заявила накануне глава МИД страны Анналена Бербок, Германия сокращает зависимость от российских энергоресурсов до нуля. В настоящее время Берлин ведет переговоры по поставкам газа и СПГ со странами Ближнего Востока.

Согласно планам кабмина ФРГ, газ из РФ страна сможет полностью заменить к 2024 году, а уголь и нефть — уже к концу текущего года.

По мнению экономиста Мангеймского университета в ФРГ Тома Кребса, которое он озвучил 11 мая, внезапное прекращение импорта российских энергоносителей может вызвать масштабный экономический кризис в Германии, какой немцы не переживали со времен Второй мировой войны. Кребс считает, что дефицит газа в Германии прежде всего ударит по энергоемкой промышленности: стекольному, химическому, металлургическому, литейному, керамическому, пищевому и бумажному производствам, а также по автомобилестроению.