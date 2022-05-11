Прямой эфир
Сюжет:

В Шахтерске открыли памятник первому главе ДНР Захарченко

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В городе Шахтерск Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли 11 мая памятник первому главе ДНР Александру Захарченко.

На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города и родители погибшего Александра Захарченко. Также в церемонии открытия памятника приняла участие певица Юлия Чичерина, которая исполнила свои песни.

Точка невозврата: Донецк попрощался с Александром Захарченко
Как проходили похороны убитого главы ДНР

Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сефар», расположенном в центре Донецка. По информации СМИ, бомба была заложена в здание заранее. Власти ДНР признали случившееся терактом и обвинили в покушении на Захарченко Киев.

Президент России Владимир Путин назвал тогда убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать политическое решение конфликта.

Спустя год после произошедшего, в 2019 году, в Донецке открыли первый памятник Захарченко. Бюст был изготовлен и установлен при содействии уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова.

В сентябре того же года сообщалось, что в парке уличного искусства в итальянском Турине появилась фреска с изображением Захарченко. Известно, что это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля 2022 года из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022