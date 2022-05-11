В Шахтерске открыли памятник первому главе ДНР Захарченко

В городе Шахтерск Донецкой Народной Республике (ДНР) открыли 11 мая памятник первому главе ДНР Александру Захарченко.

На мероприятии присутствовали действующий глава ДНР Денис Пушилин, руководитель администрации города и родители погибшего Александра Захарченко. Также в церемонии открытия памятника приняла участие певица Юлия Чичерина, которая исполнила свои песни.

Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в кафе «Сефар», расположенном в центре Донецка. По информации СМИ, бомба была заложена в здание заранее. Власти ДНР признали случившееся терактом и обвинили в покушении на Захарченко Киев.

Президент России Владимир Путин назвал тогда убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать политическое решение конфликта.

Спустя год после произошедшего, в 2019 году, в Донецке открыли первый памятник Захарченко. Бюст был изготовлен и установлен при содействии уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова.

В сентябре того же года сообщалось, что в парке уличного искусства в итальянском Турине появилась фреска с изображением Захарченко. Известно, что это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля 2022 года из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.