Фреска с изображением Захарченко появилась в одном из парков Турина

Фреска с изображением первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко появилась в парке уличного искусства в итальянском Турине. Об этом во вторник, 2 сентября, сообщил глава представительства ДНР в Италии Маурицио Марроне.

«Это изображение стало инициативой трех молодых итальянских художников, которые принимали участие в проектах нашего представительства. Работа появилась в нашем парке Дора, который власти отвели как раз для таких вольных изображений», — цитирует его «РИА Новости».

Марроне отметил, что знал Захарченко лично и получил из его рук орден Дружбы ДНР.

«Для всех итальянцев он (Захарченко. — Ред.) стал примером отважного человека, который положил свою жизнь ради борьбы своего народа», — добавил собеседник агентства.

Как сообщила пресс-служба МИД ДНР, фреску выполнила 31 августа команда художников DonbassArt.

«Памятное произведение, обрамленное цветами итальянского флага, размером 3х2 м, символизирует скорбь народа Донбасса по погибшему лидеру ДНР», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 31 августа памятник Захарченко открыли в Донецке.

Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объявив о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).