Центральную площадь Донецка назовут в честь погибшего главы ДНР Захарченко

Площадь, расположенную перед Домом правительства в центре Донецка, назовут именем первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил нынешний глава ДНР Денис Пушилин.

«Считаю, что присвоение имени Александра Захарченко площади перед зданием Дома правительства — наш долг перед ним. Наши потомки должны знать и помнить имя первого главы республики», — цитирует Пушилина «Донецкое агентство новостей».

По словам Пушилина, погибший глава республики «стал олицетворением борьбы за свободу и независимость граждан, духа единства и народного порыва, в котором сплотился весь Донбасс ради спасения своей земли».

Захарченко победил на выборах главы ДНР в ноябре 2014 года. Он возглавлял республику до момента своей гибели 31 августа 2018 года. В тот день он был смертельно ранен в результате взрыва в центре Донецка.

26 июня в МВД ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко агентов Службы безопасности Украины (СБУ).

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).