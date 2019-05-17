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В ДНР установили заказчиков и исполнителей убийства Захарченко

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Следствие установило исполнителей, организаторов и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщил сменивший его на должности Денис Пушилин.

Он отметил, что среди подозреваемых есть высокопоставленные граждане Украины и других стран.

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«Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устрoйств. Также есть понимание, как инструктировались испoлнители», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что конкретные фамилии назвать не может, так как не все причастные еще были задержаны. Следствие по делу продолжается.

Глава ДНР погиб 31 августа в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. К настоящему времени удалось задержать подозреваемых в покушении на Захарченко. Ими оказались украинские диверсанты и связанные с ними лица.

3 сентября в ФСБ России выразили уверенность, что к произошедшему причастны украинские спецслужбы. Также эту информацию подтвердил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что убийство Захарченко является подлым, а тот, кто выбрал путь террора, не желает мирного урегулирования ситуации в Донбассе.

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