Названо число заявок на получение российского гражданства в ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал, сколько заявлений на получение российского гражданства подали жители региона за последние недели. По его словам, в общей сложности было принято около 2,5 тыс. заявок.

«Указ предполагает рассмотрение документов до трех месяцев, а прошел только месяц. Процесс идет», — отметил Пушилин в интервью «РИА Новости».

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Как подчеркнули в пресс-центре МИД России, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего.

Позднее в тот же день российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Кроме того, он призвал усилить международные санкции против РФ из-за принятого закона.