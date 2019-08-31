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Памятник Александру Захарченко открыли в Донецке

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Памятник погибшему в результате теракта главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу, 31 августа, в годовщину его гибели. Об этом сообщает «РИА Новости».

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На мероприятии присутствовали первые лица республики, родители и вдова Захарченко. Также приехали депутаты Госдумы, представители Южной Осетии, глава самопровозглашенной Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, первый заместитель министра обороны республики Абхазия Беслан Цвижба.

Бюст был изготовлен и установлен при содействии уроженца Донбасса, мецената Владимира Некрасова.

Захарченко возглавил ДНР 4 ноября 2014 года. Он погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» 31 августа 2018 года.

Ранее в августе сообщалось, что площадь, расположенную перед Домом правительства в центре Донецка, назовут именем Захарченко.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объявив о создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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