Пентагон ставил эксперименты над украинцами в психиатрической больнице под Харьковом. Об этом сообщил в среду, 11 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

«Нами получены новые сведения, раскрывающие подробности бесчеловечных экспериментов Пентагона над гражданами Украины в психиатрической больнице № 1 (село Стрелечье Харьковской области). Основной категорией подопытных являлась группа пациентов мужского пола в возрасте 40-60 лет с высокой стадией физического истощения», — рассказал Кириллов.

Он рассказал, что США пытались скрыть участие своих экспертов в биологических экспериментах. Для этого они прибывали на Украину через территории третьих стран. Так, Кириллов продемонстрировал фотографию уроженки штата Флорида Линды Опорто, которая принимала участие в этих работах.

Он напомнил, что участники этих исследований были экстренно эвакуированы в январе 2022 года, а используемое ими оборудование и препараты были вывезены в западные области Украины.

28 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. По имеющимся данным, в период с 2019-го по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

17 марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине. Тогда же официальный представитель ведомства Игорь Конашенков указал на то, что в Харькове под контролем США велось изучение путей передачи заболеваний через летучих мышей на базе лаборатории.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил тогда, что Москва будет настаивать на рассмотрении ситуации с биолабораториями на Украине в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.