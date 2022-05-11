Минобороны РФ заявило о вовлечении госструктур Украины в биопрограммы США

Государственные структуры Украины вовлечены в военно-биологическую программу Соединенных Штатов Америки. Их задачами являются сокрытие деятельности, полевые и клинические опыты, предоставление биоматериала. Об этом в среду, 11 мая, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.

«Наряду с американскими фармацевтическими компаниями и подрядчиками Пентагона в военно-биологическую деятельность вовлечены украинские госструктуры, основными задачами которых являются сокрытие незаконной деятельности, проведение полевых и клинических испытаний и предоставление необходимого биоматериала», — отметил Кириллов.

Он также сказал, что американское Минобороны «в значительной степени расширило свой исследовательский потенциал не только в области создания биологического оружия, но и получения сведений об антибиотико-резистентности и наличия у населения конкретных регионов антител к тем или иным заболеваниям».

Украина становится полигоном западных стран для создания компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов, добавил Кириллов.

«Ранее мы приводили схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских организаций Украины со стороны США. Ее предварительный анализ позволяет сделать вывод, что Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов. Министерству обороны России удалось уточнить указанную схему», — заверил он.

Начальник РХБЗ отметил, что идеологи в этом случае — это лидеры Демократической партии. Также он подчеркнул, что «формировалась законодательная база для финансирования военно-биологических исследований напрямую из средств федерального бюджета» Штатов. Отмечается, в частности, были привлечены деньги неправительственных организаций, подконтрольных им.

«Под госгарантии привлекались средства неправительственных организаций, подконтрольных руководству Демократической партии, включая инвестиционные фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса, Байдена», — подчеркнул он.

Помимо этого, Кириллов заявил о том, что производители вакцины от COVID-19 Pfizer и Moderna были вовлечены в военно-биологическую деятельность.

«В эту схему вовлечены крупные фармацевтические компании, в том числе Pfizer, Moderna, Merck, а также аффилированная с американским военным ведомством компания Gilead», — уверен начальник войск РХБЗ.

По мнению Кириллова, американские специалисты работают без учета норм безопасности на международном уровне.

«В результате западные компании серьезно сокращают затраты на реализацию исследовательских программ и получают значительные конкурентные преимущества», — заверил эксперт.

28 апреля в Следственном комитете РФ сообщили, что ведомство в рамках уголовного дела проанализирует новые сведения о биологической программе на Украине. По имеющимся данным, в период с 2019-го по 2021 год американские ученые из лаборатории города Мерефа в Харьковской области проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы.

За день до этого секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев связал вспышки заболеваемости в мире с биолабораториями США. По его словам, Вашингтон развернул сеть биолабораторий в Грузии, на Украине, в Азербайджане, Узбекистане, Казахстане и Армении, где, «прикрываясь научными исследованиями, ведут военно-биологическую деятельность».

19 апреля первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия распространила в Совете Безопасности ООН новые документы, связанные с биолабораториями США на территории Украины.

В середине марта Минобороны РФ обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.