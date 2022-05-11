В Херсонской области создадут новую телекомпанию

В Херсонской области восстановят телецентр и создадут новую телекомпанию. После этого в регионе возобновится вещание, сообщил журналистам в среду, 11 мая, советник главы Республики Крым по информационной политике Олег Крючков.

«Местная телекомпания будет, скорее всего, называться «Таврия. <…> Херсонский телецентр достаточно сильно пострадал, и мы уже несколько дней ведем восстановительные работы, чтобы восстановить вещание на Херсонскую область», — заявил Крючков.

Власти Херсонской области, по его словам, уже обратились к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой оказать содействие силами телерадиокомпании «Крым».

Ранее в этот же день зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил о желании обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять Херсонскую область в состав России. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года. Кроме того, по его словам, в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, так как власти Киева не передадут реестр пенсионеров.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков на это высказывание ответил, что судьбу Херсонской области должны решать местные жители.

6 мая Стремоусов также заявлял, что жители области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории. В этот день область начала переходить на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут рубль и гривна.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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