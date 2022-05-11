В Кремле оценили заявление властей Херсонской области о желании войти в состав РФ

Судьбу Херсонской области должны решать ее жители. Об этом 11 мая заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Херсонской области о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России без референдума.

«Быть или не быть такому обращению, должны решать жители Херсонской области. И определять свою судьбу должны жители Херсонской области», — заявил он журналистам.

По словам Пескова, это тот вопрос, который должен быть «четко и тщательно выверен и оценен юристами».

«Такие судьбоносные решения должны иметь четкое юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом», — добавил Песков.

О желании обратиться к президенту РФ ранее в этот же день заявил зампредседателя военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов. Он добавил, что регион планирует полностью перейти под российское законодательство до конца года. Кроме того, по его словам, в Херсонской области с нуля создадут пенсионные органы, так как власти Киева не передадут реестр пенсионеров.

Также в среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов выразил мнение, что освобожденные от националистов южные территории Украины войдут в состав РФ.

6 мая Стремоусов также заявлял, что жители области получат право на российское гражданство.

1 мая операторы Херсона, Скадовска, Новой Каховки присоединились к российскому интернету после того, как Киев отключил связь в приграничных регионах. По словам главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, оставив жителей без связи, киевская власть отказалась от территории. В этот день область начала переходить на обращение в рублях. В переходный период, который составит около четырех месяцев, в обращении будут рубль и гривна. После чего расчеты будут осуществляться полностью в рублях.

28 апреля Стремоусов исключил возвращение освобожденного от украинских националистов региона обратно под контроль Украины.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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