Бивол озвучил условие реванша с Альваресом

Российский боксер Дмитрий Бивол согласился на реванш с мексиканцем Саулем Канело Альваресом за абсолютное чемпионство при условии боев в суперсреднем весе, сообщает спортивный телеканал ESPN.

Сейчас титулы в суперсреднем весе принадлежат Альваресу.

«Его природный вес меньше, как и мой. Возможно, наш следующий бой будет за четыре чемпионских пояса в дивизионе Альвареса», — сказал Бивол.

8 мая в Лас-Вегасе Бивол в девятый раз защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив Альвареса. 12-раундовый бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина — (115:113, 115:113, 115:113).

При этом организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

После боя с мексиканским боксером Бивол занял вторую строчку в рейтинге боксеров мира вне зависимости от весовой категории. Теперь он уступает только чемпиону мира по версии WBC в тяжелой весовой категории Тайсону Фьюри.

Как рассказал сам россиянин в беседе с «Известиями», в бою с мексиканцем для него стало большой мотивацией состязание сильным спортсменом.

По мнению бойца смешанных единоборств Дениса Вильданова, Биволу одержать победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом помогли хладнокровие и четкое выполнение установок тренера. В самом поединке Бивол вытягивал на себя Альвареса, работал с дистанции и «просто перебил его к концу боя», уточнил он.

Биволу 31 год, на счету россиянина в профессиональном боксе 20 побед (11 из них нокаутом). Свое время был претендентом на самые высокие места боксерских рейтингов WBA, WBC, IBF и WBO.

31-летний Альварес провел на профессиональном ринге 61 бой, победив в 57.