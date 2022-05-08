Прямой эфир
Мир
Постпред США в ООН подтвердила передачу разведданных Украине
Мир
Украинского посла Мельника освистали в Берлине
Мир
Хуснуллин заявил о необходимости оказать масштабную гумпомощь Донбассу
Мир
Первая леди США Джилл Байден посетила украинский Ужгород
Мир
Постпреды ЕС снова не достигли соглашения по санкциям в отношении РФ
Общество
Акции прошли у посольств недружественных стран с призывом не переписывать историю
Мир
Президент Германии заявил о крахе мечты о едином европейском доме
Мир
ВКС РФ уничтожили на станции Соль западное вооружение и технику для ВСУ
Мир
Итальянский ученый обвинил США в разжигании конфликта на Украине
Спорт
Россиянин Бивол занял вторую строчку рейтинга боксеров мира
Мир
Страны G7 обязались отказаться от импорта российской нефти

Российский боксер Бивол рассказал «Известиям» о своей победе над Альваресом

0
Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Joe Camporeale
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Непобежденный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол в беседе с «Известиями» 8 мая поделился своими эмоциями от поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Накануне россиянин одержал победу и в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Лучшая защита: как Бивол сотворил в США сенсацию
Российский боксер одолел абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса

Как отметил российский боксер, для него стало большой мотивацией состязание с самым лучшим в этой категории спортсменом.

«Я очень рад, такой шанс редко выпадает — боксировать с лучшим человеком в мире в этом виде спорта. Я с ним боксировал, это для меня большая мотивация. Я выиграл у лучшего, он достиг много высот, собрал все пояса во втором среднем весе. Есть к чему стремиться. Я лишний раз доказал себе, что могу быть лучшим. Но ощущения, что я сейчас самый лучший, — нет такого ощущения», — отметил Бивол.

12-раундовый бой проходил в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе в США. Россиянин победил легенду бокса единогласным решением судей (115:113, 115:113, 115:113).

При этом организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

Как отметил спортсмен, он всю жизнь выходил на ринг под флагом России и сделал бы это снова, если бы не запрет.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022