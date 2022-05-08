Российский боксер Бивол рассказал «Известиям» о своей победе над Альваресом

Непобежденный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол в беседе с «Известиями» 8 мая поделился своими эмоциями от поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Накануне россиянин одержал победу и в девятый раз защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Как отметил российский боксер, для него стало большой мотивацией состязание с самым лучшим в этой категории спортсменом.

«Я очень рад, такой шанс редко выпадает — боксировать с лучшим человеком в мире в этом виде спорта. Я с ним боксировал, это для меня большая мотивация. Я выиграл у лучшего, он достиг много высот, собрал все пояса во втором среднем весе. Есть к чему стремиться. Я лишний раз доказал себе, что могу быть лучшим. Но ощущения, что я сейчас самый лучший, — нет такого ощущения», — отметил Бивол.

12-раундовый бой проходил в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе в США. Россиянин победил легенду бокса единогласным решением судей (115:113, 115:113, 115:113).

При этом организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

Как отметил спортсмен, он всю жизнь выходил на ринг под флагом России и сделал бы это снова, если бы не запрет.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.