Боксер Кузьмин прокомментировал запрет Биволу выступать под флагом РФ

Российский боксер Сергей Кузьмин прокомментировал «Известиям» 8 мая запрет Дмитрию Биволу выступать под флагом России в бою с Саулем Канело Альваресом.

«Политика должна оставаться политикой и не вмешиваться в спорт», — заявил он.

По его словам, Бивол и Альварес продемонстрировали спортивное уважение друг к другу.

«Да, не было нашего гимна, флага, но это не говорит о том, что Дмитрий не патриот. Он за Россию и всегда в душе выступает за нашу родину. Поэтому все мы знаем, кто он такой», — сказал боксер.

Накануне сообщалось, что перед поединком боксеров Бивола и Альвареса в США российского спортсмена лишили права выйти под гимн РФ и выступить под флагом своей страны.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ в случае с боксером дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.

8 мая в Лас-Вегасе Бивол защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), победив Альвареса. Бой завершился единогласным решением судей в пользу россиянина.

Чемпион мира по боксу по версии WBC, эксперт, комментатор Григорий Дрозд рассказал «Известиям», что на российского боксера Бивола перед поединком с мексиканским спортсменом оказывалось огромное давление, но спортсмен победил благодаря железным нервам и поддержке команды. По его словам, всё было сделано для мексиканского боксера.