Вильданов прокомментировал победу Бивола над Альваресом

Российскому боксеру Дмитрию Биволу одержать победу над мексиканцем Саулем Канело Альваресом помогли хладнокровие и четкое выполнение установок тренера. Об этом в воскресенье, 8 мая, в интервью «Известиям» рассказал боец смешанных единоборств Денис Вильданов, более известный по прозвищу Большой Папа.

«С самого начала для Дмитрия были созданы не совсем хорошие условия. Ему не дали выйти с флагом России, не дали прозвучать гимну РФ. Перед поединком люди на трибунах просто освистали Бивола. Говорят, что братья Кличко максимально делали всё, чтобы этот бой не состоялся. Но я думаю, это всё больше и больше мотивировало Дмитрия на победу в данном поединке», — заявил боец.

Вильданов рассказал, что в самом поединке Бивол вытягивал на себя Альвареса, работал с дистанции и «просто перебил его к концу боя».

«Альварес оказался не в своей тарелке. Он не работал контрпанчером, а работал именно на нападение. Делал мощные рывки и удары. Но установка российского боксера сработала лучше», — подытожил Большой Папа.

Денис Вильданов также оценил надежду Бивола на бой с непобежденным российским и канадским боксером Артуром Бетербиевым. Он сказал, что было бы неплохо увидеть этот поединок, так как они оба замечательные боксеры.

Ранее, 8 мая, непобежденный российский боксер-профессионал Дмитрий Бивол в беседе с «Известиями» поделился эмоциями от поединка с мексиканцем Саулем Канело Альваресом. Он отметил, что для него стало большой мотивацией состязание с самым лучшим спортсменом в полутяжелом весе.

12-раундовый бой проходил в ночь на 8 мая в Лас-Вегасе в США. Россиянин победил легенду бокса единогласным решением судей (115:113, 115:113, 115:113). При этом организаторы поединка не разрешили Биволу выйти под российский гимн и выступить под флагом своей страны.

С дискриминацией по национальному признаку и русофобией российские спортсмены сталкиваются не впервые. Как рассказали в команде Бивола, флагом, гимном и атрибутикой РФ дело не ограничилось. На команду россиянина оказывалось невероятное давление, которое заставило задуматься об отмене боя. Но в итоге такое решение принято не было.