Профицит казны составил 800 млрд рублей

Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей. Это следует из данных портала «Электронный бюджет», которые проанализировали «Известия».

Отмечается, что сумма доходов составила 9,7 трлн рублей, а расходов — 8,9 трлн. Казна получила 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 млрд рублей.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что параметры федерального бюджета на предстоящую трехлетку прорабатываются.

«Говорить о конкретных данных преждевременно. По состоянию на 1 апреля, исполнение федерального бюджета соответствует кассовому плану, который по итогам I квартала предусматривал профицит федерального бюджета», — заявили в ведомстве.

Консолидированный бюджет России — то есть сумма всех региональных бюджетов — также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 трлн рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет». Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 трлн рублей, а расходы составили 13,6 трлн.

Уже в ближайшие кварталы профицит бюджета сменится его дефицитом, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. С одной стороны, развитие кризиса приведет к постепенному сужению ненефтегазовых доходов бюджета. С другой, антикризисные меры властей приведут к повышению расходной части бюджета.

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Минусы и плюс: профицит российской казны достиг 800 млрд рублей