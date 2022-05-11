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Профицит казны составил 800 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Профицит федерального бюджета за первые четыре месяца 2022 года составил 800 млрд рублей. Это следует из данных портала «Электронный бюджет», которые проанализировали «Известия».

Источник расходов: бюджетное правило намерены заморозить до 2025 года
Почему такая мера выглядит закономерной в условиях кризиса

Отмечается, что сумма доходов составила 9,7 трлн рублей, а расходов — 8,9 трлн. Казна получила 7,7 трлн в виде прибыли от налогов и сборов, более 2 трлн от неналоговых доходов, а безвозмездные поступления принесли бюджету 25,4 млрд рублей.

В пресс-службе Минфина «Известиям» сообщили, что параметры федерального бюджета на предстоящую трехлетку прорабатываются.

«Говорить о конкретных данных преждевременно. По состоянию на 1 апреля, исполнение федерального бюджета соответствует кассовому плану, который по итогам I квартала предусматривал профицит федерального бюджета», — заявили в ведомстве.

Консолидированный бюджет России — то есть сумма всех региональных бюджетов — также по итогам четырех месяцев исполнен с большим плюсом. Профицит составил 16,6 трлн рублей, следует из данных портала «Электронный бюджет». Всего в консолидированный бюджет поступило 30,2 трлн рублей, а расходы составили 13,6 трлн.

Уже в ближайшие кварталы профицит бюджета сменится его дефицитом, считает главный аналитик ПСБ Денис Попов. С одной стороны, развитие кризиса приведет к постепенному сужению ненефтегазовых доходов бюджета. С другой, антикризисные меры властей приведут к повышению расходной части бюджета.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Минусы и плюс: профицит российской казны достиг 800 млрд рублей

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