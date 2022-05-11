В Луганской народной республике в День Победы не проводили массовых мероприятий . Несмотря на это, праздник удался. 9 мая стало известно об освобождении города Попасная и села Нижнее. На следующий день подразделения Народной милиции ЛНР и Вооруженных сил РФ вышли на административную границу ЛНР. «Известия» побывали в нескольких населенных пунктах республики, в том числе и в освобожденной Попасной . Также пообщались с кандидатом в сенаторы США, который посетил Донбасс, чтобы самостоятельно разобраться в ситуации, сложившейся на Украине.

Освобожденная Попасная

В Попасной ожесточенные бои продолжались около двух месяцев . Город укреплялся с 2015-го года и был превращен в крепость. В Попасной и на подходе к ней были возведены мощные оборонительные позиции, установлены минные поля. Взятие города открыло союзным силам дорогу на Лисичанск и Северодонецк.

Уже на подъезде к Попасной 9 и 10 мая была слышна канонада — это работала артиллерия и РСЗО ЛНР и Вооруженных сил России . Над головами корреспондентов «Известий», маневрируя между терриконами, прошла пара вертолетов Ка-52.

«Впервые с обострения ситуации не прилетело снарядов в жилые кварталы» Вид на город Попасная Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Сейчас в городе идет зачистка, а над зданием администрации развивается Знамя Победы . Над жилыми кварталами стоит дым. 10 мая на местном рынке разорвалось несколько украинских реактивных снарядов, после чего он загорелся.

В Попасной с украинской стороны оборонялись подразделения ВСУ, нацгвардии и территориальной обороны, рассказал командир взвода Народной милиции ЛНР Алексей.

— ВСУ прикрывались мирными жителями, — объяснил он. — В Дом культуры железнождорожников они согнали мирных жителей, закрыли их на первом этаже, а с верхних начали обстрел наших позиций. Штурмовали здание без поддержки артиллерии. Иначе были бы большие потери среди мирного населения. С криками «Ура!» атаковали. Они не выдержали и сбежали.

«Надели мешок на голову и увели»

«Известиям» удалось найти несколько мирных жителей, переживших бои в подвалах трехэтажек и частных домов.

— Моего сына перед уходом украинцы забрали с собой , — рассказал Анатолий Андреевич. — Надели мешок на голову и увели, ничего не объясняя. Надеюсь, что с ним все хорошо. Надежда — это все, что у меня есть.

В Попасной, как говорят местные жители, были и вооруженные формирования «Правого сектора» (организация запрещена в России).

— Танк с красно-черным флагом вел огонь по домам, — рассказала Елена. — Мы после этого попрятались в погребах и несколько дней оттуда не выходили . Спасло то, что были закрутки — ими все время и питались.

Бойцы ЛНР и российской армии вывозили людей под огнем.

— Делать это приходилось на БТРах, так как весь город пристрелян артиллерией ВСУ, — рассказал один из них. — На автобусах эвакуировать людей слишком опасно — по ним тут же открывают огонь. Не хотят, чтобы люди оказались в ЛНР или России.

Освобождение Попасной облегчило жизнь и жителям города Первомайска.

— Для нас ночь на 9 мая прошла относительно спокойно, — рассказал «Известиям» глава Первомайска Сергей Колягин. — Впервые с момента обострения ситуации не были зафиксированы прилеты снарядов в городские жилые кварталы и административно-подчиненные нам населенные пункты .

Музыка Победы

Луганск в честь праздника Победы на один день стал Ворошиловградом — городу вернули историческое название 1945 года . В сквере имени 9-го Мая утром состоялся торжественный молебен, после которого луганчане возложили цветы к Братской могиле советских воинов. На улицах и в парках весь день играла музыка военных лет, а молодые люди раздавали георгиевские ленточки.

Но близость нынешнего фронта все равно бросалась в глаза . На улицах почти не было молодых мужчин, они были призваны в Народную милицию ЛНР.

«Впервые с обострения ситуации не прилетело снарядов в жилые кварталы» Житель Луганска на выставке военной техники во время празднования Дня Победы Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

— Мой муж сейчас воюет в районе Рубежного, — рассказала «Известиям» луганчанка Наталья Говорова. — У него все хорошо, с утра позвонил. Сейчас у многих такая жизнь. Мы с подругами созваниваемся, успокаиваем, поддерживаем друг друга. Все, конечно же, ждем победы. Хочется, чтобы мужья поскорее вернулись домой.

В городе было много машин с флагами ЛНР, России и Знаменами Победы. За лобовым стеклом легковушек можно было увидеть портреты воинов, победивших фашистскую Германию.

— «Бессмертный полк» в этом году отменили. Но мы помним о подвиге наших отцов и дедов — на фото мой дедушка Василий Григоренко, он Прагу в 1945 году брал, — рассказала Елена Васильева.

Много людей собралось на Театральной площади, где выставляли технику Народной милиции ЛНР, российских Вооруженных сил и трофеи.

— Сейчас наш папа на таком танке катается? — спросил у мамы мальчик, показывая на трофейный Т-72.

— Нет, у них в части боевые машины пехоты, — и молодая женщина безошибочно отвела сына к БМП.

Девушки в Луганске хорошо разбираются в военной технике и без труда могут определить тип и направление полета снаряда.

«Я теперь понимаю»

Перед праздником ЛНР посетил кандидат в сенаторы США Джон Паркер из Калифорнии . Он побывал в освобожденных городах и селах. Больше всего его поразили брошенные позиции ВСУ в тубдиспансере, рядом с селом Крымское. В оружейном складе он обнаружил изображение свастики и тут же попытался ее стереть. Увы, черная краска не поддалась.

В селе Крымское жители рассказали, как несколько лет назад у них побывали боевики «Айдара» и «Правого сектора» (организация запрещена в России).

— Входили в дома и стреляли над головами, — вспоминали они. — Могли поставить на колени. Издевались так.

Также Джон Паркер посетил село Сокольники, которое покинули все жители.

— Я теперь понимаю, что происходит в Донбасе , — рассказал он. — После возвращения надо будет донести правду до сограждан. В США, к сожалению, работает империалистическая пропаганда . Она замалчивает преступления украинской стороны и ничего не говорит о поддержке фашистов. Но на деле эта война нужна только американским промышленникам, которые зарабатывают большие деньги на поставках оружия.

Донбасское Счастье

В пострадавшие от обстрелов города и села ЛНР все предпраздничные дни поступала гуманитарная помощь . В недавно освобожденном городе Рубежное развернули полевую кухню. Она обеспечит местных жителей не только горячей едой, но и водой. 11 мая в город приедет выездная поликлиника.

Праздничные мероприятия прошли и в недавно освобожденном городе Счастье . К ним здесь готовились заранее. Братская могила советских воинов была повреждена во время недавних боев, но ее привели в порядок, и 9 мая здесь состоялась церемония возложения цветов.

Самая главная новость городская новость — запуск 13-го энергоблока Луганской ТЭС. При отходе украинских войск территория теплоэлектростанции была заминирована, ее готовили к подрыву. Важный для региона промышленный объект спасли саперы, обезвредив порядка 250 взрывоопасных предметов. Для ЛНР станция имеет стратегическое значение. Ее мощностей хватит, чтобы закрыть все потребности республики в электричестве.