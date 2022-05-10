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Доля покупателей жилья с ипотекой рекордно снизилась

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Доля россиян, использующих ипотеку для покупки недвижимости, рекордно снизилась — до 33,2% — впервые за пять лет. Об этом «Известиям» заявил директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов.

По итогам прошлого года доля таких покупателей недвижимости была на уровне 54%, сказал он.

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Самыми сложными были первые три недели апреля, когда на фоне шокового роста ипотечных ставок, интерес к ипотеке в стране резко снизился. В часть дней количество ипотечных консультаций снижалось в 3–4 раза относительно конца марта — начала апреля текущего года, рассказал риелтор.

«Рынок недвижимости испытал шок и сейчас находится на этапе адаптации к изменившимся условиям. Снижение ипотечных ставок и цен на фоне низкого спроса начинают постепенно восстанавливать спрос на ипотечные кредиты», — сказал Ильдар Хусаинов.

В частности, его словам, первые дни мая был зафиксирован рост количества ипотечных консультаций в 1,5–2 раза относительно первой недели апреля.

Тем не менее, по мнению эксперта, говорить о восстановлении рынка недвижимости пока очень рано. По сравнению с майскими праздниками прошлого года спрос на ипотечные консультации в этом году ниже на 72%. Наименьшее снижение в Москве — 34%, где большой интерес вызывают субсидированные ставки от застройщиков и увеличение лимитов по ипотеке с господдержкой.

«Сейчас стабильнее всего ситуация на рынке загородной недвижимости, который традиционно меньше всех зависит от ипотечных программ. Например, в прошлом году загородную недвижимость покупали с привлечением заёмных средств всего 44% покупателей, — добавил он, — поэтому в ближайшее время рынок загородной недвижимости будет находиться в более выгодном положении, плюс здесь начали действовать льготные программы и появились лимиты по сельской ипотеке».

По мнению Хусаинова, основная проблема рынка недвижимости сейчас — это отсутствие понимания большинства потенциальных покупателей дальнейшего развития ситуации со ставками.

Сейчас выгодно покупают недвижимость с дисконтом те, кто уверен, что в ближайшей перспективе сможет рефинансировать кредит под более низкую процентную ставку. Но это небольшая для потенциальных покупателей, поэтому пока рынок будет стагнировать, мы ожидаем более активного его восстановления ближе к III кварталу этого года, — заключил он.

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