В РКК «Энергия» изобрел и машину для строительства базы на Луне

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в госкорпорацию «Роскосмос», получила патент на изобретения для инженерно-строительных работ на поверхности Луны. Об этом сообщили в «Роскосмосе» во вторник, 10 мая.

«РКК «Энергия» имени С.П. Королева получила патенты на два изобретения: инженерную луномашину и мобильный модуль поддержки внекабинной деятельности космонавтов на поверхности Луны», — говорится в сообщении.

Перед тем как обустроить стройплощадку для лунной базовой станции, там потребуется провести подготовительные: удалить крупные камни, отсыпать или срезать элементы рельефа, обеспечить защиту конструкции станции и других объектов с помощью засыпки лунным грунтом.

Запатентованный мобильный модуль, предназначенный для поддержки внекабинной деятельности космонавтов, необходим для оперативного передвижения человека по поверхности Луны, чтобы произвести разведку местности и собрать необходимые образцы грунта.

Лунная станция, по концепции ее создателей, будет устанавливаться в траншею, после чего сверху смонтируют перекрытие и засыпят грунтом, чтобы защитить людей от радиации.

«То есть ее планируют создавать по принципу строительства метро открытым способом», — сообщил автор изобретений, главный научный сотрудник корпорации Олег Цыганков.

12 апреля Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко заявил, что возобновление российской лунной программы целесообразно, этот проект будет частью освоения Солнечной системы, что является важной частью развития человечества.

Ранее в День космонавтики президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе. В частности, глава государства пообещал возобновить лунную программу России.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома Восточный в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.