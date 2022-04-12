Космонавт оценил решение возобновить российскую лунную программу

Возобновление российской лунной программы целесообразно, этот проект будет частью освоения Солнечной системы, что является важной частью развития человечества. Такое мнение высказал во вторник, 12 апреля, Герой России, летчик-космонавт Андрей Борисенко.

Ранее в День космонавтики президент РФ Владимир Путин заявил, что России нужно успешно ответить на современные вызовы в космосе. Также глава государства пообещал возобновить лунную программу России.

По словам Путина, она начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли, сообщает телеканал «360». Лидер страны добавил, что Россия будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на внешнее давление.

Согласно данным «Роскосмоса», АМС «Луна-25» будет запущена в августе с космодрома «Восточный».

«Если Владимир Владимирович озвучил, что лунная программа возобновляется, значит этим целесообразно заниматься и возможно. Потому что, когда руководитель государства делает такие заявления, естественно он оперирует полным объемом информации, которая позволяет ему их делать. У меня нет никаких поводов в этом сомневаться», — сказал Борисенко в беседе с Lenta.Ru.

Летчик-космонавт отметил, что важность возобновления лунной программы невозможно описать в трех словах. «Освоение Луны это очередной шаг в освоении Солнечной системы», — подчеркнул он. А это является важной вехой развития человечества, заключил он.

3 ноября 2021 года заведующий отделом ядерной планетологии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов сообщил, что датой отправки на естественный спутник Земли межпланетной автоматической станции «Луна-25» может стать 25 мая 2022 года.

Изначально планировалось совершить запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25» с космодрома «Восточный» в октябре 2021 года, однако в августе в «Роскосмосе» сообщили о переносе сроков запуска на май 2022-го.

Тогда же сообщалось о необходимости проведения дополнительных исследований, в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Космический аппарат «Луна-25» состоит из двух основных частей, нижняя из которых представляет собой посадочное устройство в виде конструктива с посадочными «лапами» — опорами, обеспечивающими безопасное касание поверхности, а верхняя — является негерметичным приборным отсеком. Главная задача миссии — отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района Южного полюса Луны.