Военный аналитик раскрыл тонкости украинского ленд-лиза

Подписанный президентом США Джо Байденом законопроект о ленд-лизе на поставки вооружения Киеву отличается от утвержденного во время Второй мировой войны документа, детали по его оплате будут выработаны позднее. Такое мнение высказал 10 мая американский военный аналитик Скотт Риттер в разговоре с «Известиями».

«Этот закон — это обновленная версия оригинального ленд-лиза, который, если я правильно помню, был подписан в марте 1941 года Рузвельтом, чтобы помочь Великобритании и позже России, Китаю и другим странам. Условиями было то, что будут гарантии того, что позже будут выплаты по этой помощи. И у каждой страны были свои гарантии. Этот закон был принят, чтобы ускорить поставку вооружения Украине, и я думаю, что детали по оплате будут выработаны по факту», — сказал эксперт.

Риттер объяснил, что точные детали этого ленд-лиза неизвестны. При этом он выразил уверенность в том, что американская сторона будет помнить долги Украины перед ней, и Соединенные Штаты призовут страну расплатиться при первой возможности.

«Маловероятно, что Украина сможет выплатить ленд-лиз в короткой перспективе в полной мере. У США очень хорошая память, и каким бы ни был долг Украины, Америка всё будет учитывать, и в будущем, когда Украина будет в состоянии выплатить долги, США призовут ее сделать это», — уточнил аналитик.

Также он отметил, что законопроект призван упростить и ускорить поставки оружия на Украину, количество экипировки украинских военнослужащих может возрасти, спецоперация Москвы по защите Донбасса, как следствие, может затянуться.

«Это вооружение может быть использовано для того, чтобы преобразовать армию, те части, которые были разбиты вследствие действий армии России. Это проблема для России. Если этот конфликт не завершится в скором времени, чем дольше это продлится, тем больше вооружений получит Украина, и тем проблемнее будет победить украинцев», — добавил Риттер.

Ранее в этот день заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин высказал похожее мнение относительно того, что американский законопроект об оказании Киеву военной помощи может быть использован для затягивания конфликта на Украине. По его словам, конгресс США рассмотрел предложение о ленд-лизе еще до начала спецоперации, в январе текущего года.

Днем ранее, 9 мая, был подписан законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Соответствующая инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас).

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, подписание данного закона является историческим шагом. Кроме того, он поблагодарил американского лидера за такое решение.

Также в понедельник Байден призвал конгресс незамедлительно одобрить запрос на выделение $33 млрд на помощь Украине. Из обращения американского лидера к законодателям следует, что они должны предоставить законопроект о дополнительном украинском финансировании в следующие несколько дней.

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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