Американский законопроект об оказании Киеву военной помощи может быть использован для затягивания конфликта на Украине. Об этом 10 мая сообщил заведующий кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин.

«Такой закон предполагает снятие барьеров и, естественно, затягивание конфликта, который на сегодняшний день моделируется как некий «европейский Афганистан», — пояснил он «Известиям».

Также эксперт отметил, что, принимая помощь США, руководство Украины обрекает своих граждан годами расплачиваться за это решение.

«Нынешнему режиму Зеленского надо учитывать тот факт, что они загоняют будущее поколение украинцев вот в такую долговую яму перед США. Хотя американцам это особо и не надо, потому что Украину они рассматривают просто как инструмент, с помощью которого они хотят ослабить Россию», — сказал Кошкин.

По мнению специалиста, посредничество украинской стороны может пригодиться Вашингтону в условиях долгосрочного противостояния с Москвой. Также он подчеркнул, что конгресс США рассмотрел предложение о ленд-лизе еще до начала спецоперации, в январе текущего года.

9 мая глава Белого дома Джо Байден подписал законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу. Инициатива была выдвинута группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (сенатор от штата Техас).

6 мая пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки сообщила, что Байден подпишет 9 мая принятый ранее обеими палатами конгресса законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу.

В тот же день Reuters сообщила о намерении американского лидера утвердить новый пакет военной помощи Киеву в размере $100 млн. По словам источников издания, он будет включать больше боеприпасов для таких систем, как гаубицы.

При этом в Белом доме раскрыли информацию о том, что Байден исчерпал предоставленные ему финансы на военную помощь Украине.

28 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что западное оружие, поставляемое Украине, может попасть к террористам, как это произошло с поставками сирийской «оппозиции».

Страны Запада начали активно вооружать Украину на фоне проводимой Россией военной операции по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля.

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