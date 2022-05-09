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Макрон призвал не допустить эскалации на Украине

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Фото: REUTERS/Ludovic Marin
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Страны Евросоюза обязаны сохранить мир в Европе и не допустить эскалации ситуации. Об этом 9 мая заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая в Европарламенте.

«Наша ответственность состоит в том, чтобы добиться прекращения огня и не допустить, чтобы конфликт перекинулся на другие части Европы. Нам нужно будет построить мир. Мы должны это делать за столом переговоров с участием Украины и России», — сказал он.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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Французский лидер также отметил, что Киев должен определять условия для переговоров с Москвой. И уточнил, что Европа не находится в состоянии конфликта с Россией.

Ранее 9 мая помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что переговоры России с украинской делегацией касаемо мирного урегулирования конфликта не прекращены, а продолжаются в дистанционном формате.

До этого, 25 апреля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал, что Лондон и Вашингтон не советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому ускорять переговоры с Россией. Глава российской дипломатии при этом подчеркивал, что Москва намерена продолжить переговорный процесс.

Также, по словам Лаврова, в переданном Россией Украине обновленном проекте договора были учтены замечания Киева, но ответ украинской стороны РФ не получила.

22 апреля министр сообщил, что переговоры сторон застопорились.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указывал на то, что украинская сторона в ходе переговоров с Россией постоянно отходит от своих слов, добавив, что в плане эффективности переговоров это имеет очень плохие последствия.

Четвертый очный раунд российско-украинских переговоров прошел 29 марта в Стамбуле. До этого встречи сторон проводились в Белоруссии.

С середины февраля в Донбассе ухудшилась обстановка в связи с обстрелами со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ, 24 февраля объявил о начале проведения спецоперации по защите Донбасса.

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