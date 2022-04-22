Лавров призвал не связывать положение ВСУ на «Азовстали» и переговоры РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский не понимает, о чем идет речь, связывая переговоры Москвы и Киева с положением военных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 22 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Так он ответил на вопрос, означает ли решение российского руководства отказаться от штурма «Азовстали», что РФ прислушалась к словам Зеленского, заявившего ранее, что уничтожение украинских военных на этом заводе «поставит точку на любом формате переговоров с Россией».

«Знаете, мы никаких ультиматумов не терпим. Я не могу квалифицировать каким-либо образом заявления президента Зеленского. Я не уверен, что он понимает, о чем идет речь», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Мухтаром Тлеуберди.

Вместе с тем Лавров отметил, что переговоры российской и украинской сторон застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Сейчас они (переговоры. — Ред.) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа», — сказал министр.

Кроме того, Лавров сообщил, что РФ не против тех стран, которые Украина предлагала в качестве гарантов своей безопасности, если эти гарантии не будут создавать угроз другим государствам.

«На бумаге они эти страны не перечисляли, но упоминали постоянных членов Совета Безопасности, Турцию, Германию. Мы не против. Главное, что будет являть собой существо этих гарантий и чтобы эти гарантии, будучи приемлемыми для Украины, не создавали угроз для кого-нибудь еще», — сказал он.

Россия, по словам Лаврова, ни с кем не ведет переговоры по гарантиям безопасности для Украины.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что Мариуполь находится под контролем Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой Народной Республики, а территория завода «Азовсталь» с остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована.

По словам министра обороны, на завершение операции по «Азовстали» нужно 3–4 дня. Глава государства призвал заблокировать промышленную зону завода так, «чтобы муха не пролетела». Кроме того, Путин приказал отменить штурм «Азовстали».

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Прежде стороны провели три очные встречи в Белоруссии. Они стартовали 28 февраля в Гомельской области, затем продолжились 3 и 7 марта в Беловежской Пуще.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».