Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»

Более 1 млн человек в Москве принимает участие в акции «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.

«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — рассказала Волк.

В столице России шествие началось в 15:00. Маршрут «Бессмертного полка» проходит по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составляет 7 км.

К шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. В руках глава государства держит портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Рядом с главой российского государства идет отец комбата «Спарты» Владимира Жоги — Артем Жога. Он несет фотографию своего сына. Жога погиб при освобождении Волновахи в возрасте 28 лет, помогая эвакуироваться мирных жителей.

«Бессмертный полк» впервые за последние два года проводится в очном формате, так как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены в 2020 и 2021 годах.

Ранее в тот же день акция «Бессмертный полк» прошла на Камчатке. В шествии приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов.

Российский экипаж на Международной космической станции (МКС) также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.