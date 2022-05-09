Прямой эфир
Сюжет:

Более миллиона москвичей принимает участие в акции «Бессмертный полк»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 1 млн человек в Москве принимает участие в акции «Бессмертный полк». Об этом 9 мая сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.

День Победы 2022: парад, «Бессмертный полк», народные гуляния, салют
Как проходит празднование в Москве, городах России, республиках Донбасса и освобожденных населенных пунктах Украины

«В Москве в рамках акции «Бессмертный полк» в колоннах с портретами своих родных проходят более миллиона жителей и гостей столицы. Акция продолжается», — рассказала Волк.

В столице России шествие началось в 15:00. Маршрут «Бессмертного полка» проходит по Ленинградскому проспекту, улицам Тверской и 1-й Тверской-Ямской через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади. Его длина составляет 7 км.

К шествию присоединился и президент РФ Владимир Путин. В руках глава государства держит портрет отца-фронтовика Владимира Спиридоновича Путина. Рядом с главой российского государства идет отец комбата «Спарты» Владимира Жоги — Артем Жога. Он несет фотографию своего сына. Жога погиб при освобождении Волновахи в возрасте 28 лет, помогая эвакуироваться мирных жителей.

«Бессмертный полк» впервые за последние два года проводится в очном формате, так как санитарные ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, были отменены в 2020 и 2021 годах.

Ранее в тот же день акция «Бессмертный полк» прошла на Камчатке. В шествии приняло участие более 18 тыс. человек, среди которых был глава региона Владимир Солодов.

Российский экипаж на Международной космической станции (МКС) также присоединился к акции «Бессмертный полк». Космонавты показали портреты, которые им прислали в рамках акции все желающие. Всего российский экипаж на МКС получил несколько сотен фотографий.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022