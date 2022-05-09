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Глава МВД Польши попытался оправдать нападение на посла России

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Фото: Global Look Press/Christophe Gateau
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Глава МВД Польши Мариуш Каминьский назвал понятной ситуацию с нападением на посла России Сергея Андреева в Варшаве. Об этом он написал 9 мая на своей странице в Twitter.

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По его словам, собрание протестующих было законным.

«Эмоции украинских женщин, участвующих в манифестации, чьи мужья мужественно борются за защиту Родины, понятны», — написал Каминьский.

На посла РФ в Польше Андреева напали во время церемонии возложения венка на кладбище советских воинов в Варшаве. Дипломата облили жидкостью красного цвета, позже он уточнил, что это был сироп.

В понедельник утром на мемориальном кладбище на улице Жвирки и Вигуры в Варшаве Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной жидкостью. Рядом завязалось несколько потасовок, происходящее снимали на видео журналисты и очевидцы.

Андреев сообщил, что он и его коллеги серьезно не пострадали в результате нападения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила инцидент. Она подчеркнула: «Нас нельзя запугать. Страшно должно быть жителям Европы от собственного отражения в зеркале».

Москва выразила решительный протест польским властям. МИД Польши заявил, что осознает серьезность инцидента.

Следователи центрального аппарата Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку факту нападения на посла Российской Федерации и сопровождающих его дипломатов в Польше.

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