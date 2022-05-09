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Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги

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Президент России Владимир Путин после завершения парада в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне встретился с Артемом Жогой — отцом командира батальона «Спарта» Владимира Жоги, погибшего в Донбассе 5 марта. Об этом заявил 9 мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Спецоперация в Донбассе 9 мая. Текстовая трансляция
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Глава государства вручил отцу военного звезду Героя. Командир «Спарты» погиб во время операции по прикрытию эвакуации гражданских лиц из Волновахи. Указом президента РФ от 6 марта был удостоен звания Героя России посмертно.

«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», — заявил Песков.

8 мая глава Минобороны РФ Сергей Шойгу вручил звезды Героя России участникам спецоперации: командиру штурмового авиаполка Дмитрию Литвинову и штурману авиаполка Виктору Дудину.

1 мая генерал-полковник Михаил Теплинский вручил государственные и ведомственные награды российским военнослужащим Центрального военного округа, проявившим мужество в ходе спецоперации: медали Жукова, «За боевые отличия», «За воинскую доблесть».

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял тогда Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских военных ДНР и ЛНР попросили Москву о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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