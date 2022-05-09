В Приднестровье парад Победы перенесли на 2 сентября в связи с террористической угрозой. Об этом в понедельник, 9 мая, президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский во время выступления после церемонии возложения цветов на мемориале воинской славы.

«Мы готовились к параду Победы 9 мая, личный состав тренировался, техника была на ходу, но, к большому сожалению, так получилось. Если есть угроза, мы не можем подвергать жителей опасности. На День Республики, если ситуация будет иная, конечно же, мы проведем парад, посвященный Победе и Дню образования нашего государства», — заверил Красносельский.

Массовые мероприятия, которые были запланированы на понедельник, пришлось отменить. Тем временем в населенных пунктах всё же состоялись церемонии возложения цветов к могилам советских солдат, отдельные акции «Бессмертного полка», встречи с ветеранами.

7 мая МВД республики рассказало, что территория бывшего аэродрома у села Воронково была обстреляна около 21:40 мск накануне вечером. Всего произошло четыре взрыва. Глубина воронок составила около 1 м, диаметр — примерно 25 см. В этот же день Следственный комитет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики возбудил уголовные дела.В результате инцидентов никто не пострадал.

5 мая приднестровский телеканал ТСВ сообщил о стрельбе в районе контрольно-пропускного пункта (КПП) Кучурган. Источники телеканала в силовых ведомствах уточнили, что беспорядочная стрельба происходила на территории Украины возле села Павловка.

25 апреля сообщалось о серии взрывов в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошло два взрыва.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что новости о Приднестровье вызывают в Кремле обеспокоенность.