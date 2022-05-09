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Лукашенко пригрозил «обломать рога» Польше в ответ на угрозы

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Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь/president.gov.by
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Если поляки решат попробовать напасть на Республику Беларусь, то им незамедлительно «обломают рога». Такое заявление в понедельник, 9 мая, сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в Минске во время проведения парада в честь 77-летия со Дня Победы.

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«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста», — заявил белорусский лидер, добавив, что Минск пристально следит за обстановкой вблизи своих границ и фиксирует увеличение количества военнослужащих НАТО в приграничной территории сопредельных стран.

Президент Белоруссии напомнил западным странам, что соседом республики является ядерная держава Россия, с которой у Минска соглашения в сфере обороны и безопасности.

Лукашенко во время речи на параде предостерег Украину от необратимых последствий. Он призвал Киев подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к Республике Беларусь ради спасения своей целостности и единства украинского народа.

«В самом страшном сне невозможно было представить, что в этой братской нам стране, чудом выжившей под сапогом фашистских оккупантов, нацизм снова поднимет голову», — добавил президент.

6 мая стало известно, что более 50% граждан Польши поддержали ввод польских солдат на Украину в составе миротворческой миссии, если она будет организована по линии Евросоюза, НАТО или ООН.

Согласно данным исследования, подобный шаг одобрили 56,8% респондентов, а против выступили 32,5% опрошенных. Не имеют мнения по этому поводу 10,7%.

Накануне замначальника Генштаба вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что Запад, по сути, ведет подготовку к ведению военных действий на восточном направлении. По его словам, у границ РФ и Белоруссии уже сегодня находятся силы НАТО, на основе которых в кратчайшие сроки могут быть созданы ударные группировки.

4 мая вооруженные силы Белоруссии начали внезапную проверку сил реагирования.

До этого, 1 марта, польское минобороны сообщило, что в учениях НАТО Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22), которые проходят с 1 по 27 мая в Польше и других восьми странах, будут участвовать порядка 18 тыс. солдат из более чем 20 стран. В польском оборонном ведомстве подчеркнули, что DE22 и SR22 относятся к «серии циклических оборонительных тренингов, они не направлены против какого-либо государства и не имеют отношения к текущей геополитической ситуации в регионе».

30 апреля в минобороны Белоруссии заявили, что Североатлантический альянс рассматривает восточноевропейский регион как наиболее вероятный театр для своих военных действий. Таким образом ведомство охарактеризовало планы НАТО по проведению крупнейших военных учений DE22.

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