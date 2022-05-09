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Принимающая участие в параде военная техника выехала к Красной площади

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Военная техника
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Принимающая участие в параде Победы военная техника выехала к Красной площади. Соответствующие кадры в понедельник, 9 мая, появились в распоряжении «Известий».

На видео боевые машины в сопровождении полиции едут по Сущевскому валу для участия в праздничном параде.

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Главное событие 9 мая — парад Победы в честь 77-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне начнется в 10:00 под бой кремлевских курантов. Прямая трансляция с Красной площади организована на телеканале «Известия» — в Москве 26-й кнопке в пакетах кабельных операторов. Смотреть онлайн бесплатно также можно на сайте iz.ru.

Принимать парад будет министр обороны России Сергей Шойгу, который обратился с поздравительным словом к военнослужащим и ветеранам. Ориентировочно в 10:15 мск с поздравительной речью выступит президент Владимир Путин.

После обращения российского лидера по центру столицы пройдут 11 тыс. человек — представители всех видов Вооруженных сил и родов войск. Механизированную колонну техники возглавит танк Т-34-85. За ним проследуют современные образцы машин пехоты.

Воздушную часть откроют военные вертолеты, в том числе самый большой в мире Ми-26. Следом пролетят стратегические ракетоносцы, бомбардировщики, истребители, особая модификация МиГ-31И, разработанная для запуска «Кинжала».

После торжеств на Красной площади в Москве и других городах России состоятся концерты, в 15:00 мск — шествие «Бессмертного полка», в 22:00 — праздничный салют.

В честь Дня Победы парады пройдут в 28 городах России. В Минобороны РФ подчеркнули, что в них будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов

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