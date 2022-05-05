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Парады в честь Дня победы пройдут в 28 российских городах

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Парад Победы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне военные парады пройдут в 28 городах России, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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Парад Победы в этом году пройдет не только в России

В парадах по всей стране будут задействованы более 65 тыс. человек, около 2,4 тыс. образцов вооружения и военной техники и более 460 воздушных судов. Для проведения праздничных салютов будут задействованы более 70 самоходных пусковых установок и более 11 тыс. фейерверков.

9 мая парады пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Смоленске, Туле, Калининграде, Воронеже, Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Каспийске, Ставрополе, Севастополе, Керчи, Симферополе, Новочеркасске, Екатеринбурге, Новосибирске, Самаре, Хабаровске, Владивостоке, Белогорске, Чите, Улан-Удэ, Мурманске, Южно-Сахалинске, Североморске, Новороссийске и Уссурийске.

4 мая в Москве завершилась ночная репетиция парада Победы на Красной площади. Кадры репетиции появились в распоряжении «Известий».

В этот же день в распоряжение «Известий» попало видео с репетиции воздушной части парада из кабины штурмана. На кадрах видно, как самолет пролетает Красную площадь и Кремль, парк «Зарядье», а также высотку на Котельнической набережной.

3 мая в пресс-службе Государственного исторического музея рассказали, что Красная площадь будет закрыта до 9 мая включительно.

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