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Финляндия спрогнозировала отношения с РФ осле вступления в НАТО

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Тютти Туппурайнен
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp von Ditfurth
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Финляндия прогнозирует последствия в виде изменений двусторонних отношений с Россией после своего возможного вступления в НАТО, но не ожидает агрессии со стороны РФ. Такое заявление сделала 8 мая финский министр по делам Европы и управления собственностью Тютти Туппурайнен в интервью изданию Le Monde.

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«Мы не ожидаем военного нападения, но ожидаем какой-то реакции. Мы готовы ко всем ситуациям со времен Второй мировой войны. Мы, конечно, надеемся, что в этом не будет необходимости, потому что вести себя прилично и в интересах России», — сказала политик.

По ее словам, заявка на вступление в НАТО может быть отправлена уже в ближайшее время — сразу после того, как это решение примет 12 мая президент Финляндии Саули Ниинистё. Туппурайнен также считает, что Финляндии и Швеции следует вступать в блок вместе.

«Мы уже на 100% совместимы с НАТО. Мы вложили миллиарды в нашу оборону. Недавно мы купили 60 истребителей F-35. Таким образом, мы будем для НАТО ресурсом, а не обузой», — поделилась она.

6 мая премьер-министр Финляндии Санна Марин сообщила, что страна примет решение о вступлении в НАТО в ближайшее время.

4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на новый статус Финляндии и Швеции, которая планирует вместе с ней вступить в Североатлантический альянс. По ее мнению, они в случае вхождения в блок станут пространством для противостояния НАТО с Россией.

2 мая финская газета Iltalehti со ссылкой на источники сообщила, что Финляндия объявит о решении по вступлению в НАТО 12 мая.

27 апреля финская газета Ilta Sanomaat со ссылкой на главу финского МИДа Пекку Хаависто сообщила, что Финляндия и Швеция могут объявить о вступлении в НАТО одновременно. По данным издания, об этом может быть объявлено уже 16 мая.

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