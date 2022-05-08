Пленный матрос ВСУ рассказал о безразличии начальства к судьбе украинских солдат

Руководство Вооруженных сил Украины нарушило свои обещания прислать помощь украинским солдатам на заводе «Азовмаш» и бросило их на произвол судьбы. Об этом рассказал «Известиям» 8 мая украинский пленный, старший матрос штаба 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Константин Кабанов.

Его подразделение забаррикадировалось на территории комбината «Азовмаш» в Мариуполе. Там они остались практически без снабжения.

«У нас там поначалу два вертолета прилетели, потом один взорвали. Так ели, что находили. Что было, то нашли. Остатки доедали. Каши варили», — поделился Кабанов.

При этом на постоянной основе им обещали, что помощь скоро придет, но всё это ограничилось словами, вспоминает собеседник.

«Командиры говорили, что к нам идут на подмогу. Ждите. И так продолжалось. Слова одни и те же. Даты менялись», — рассказал он.

Кабанов полагает, что сначала Киев действительно мог планировать их спасение, но в конечном итоге решил просто оставить их на произвол судьбы.

«Я не знаю даже. Сначала они, может, и думали. А потом просто кинули и всё», — отмечает он.

8 мая пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, полковник Владимир Баранюк рассказал, как Киев обманул своих военных. Он сообщил, что военнослужащих призывали держаться и говорили о деблокации, но в результате у бойцов не осталось боеприпасов. Когда они предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша», то потерпели неудачу.

В тот же день пленный украинский военнослужащий Игорь Шерстюченко рассказал о том, что его соратники сбежали с поля боя и бросили его вместе с товарищами.

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