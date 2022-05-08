Прямой эфир
Общество
Пожары ликвидированы в девяти районах Красноярского края
Мир
В ООН призвали расследовать нападение на российских журналистов в Берлине
Интернет
Маск пообещал рост стандартов работы в Twitter после покупки им сервиса
Армия
Стало известно об установлении контроля ВС РФ на городом Попасная в ЛНР
Мир
Глава Крыма назвал бесполезными российско-украинские переговоры по статусу региона
Общество
Частицы Вечного огня из Москвы доставили в Казахстан и республики Донбасса
Общество
В Московском регионе объявили «желтый» уровень погодной опасности
Мир
Зеленский возмутился отсутствием единства в ЕС по поводу вопроса санкций
Мир
Британия выделит Украине £1,3 млрд на военную помощь
Экономика
Пушков назвал Россию главным фактором перестройки мировой финансовой системы
Мир
ВСУ нанесли ракетный удар по жителям города в Херсонской области
Сюжет:

Пленный полковник ВСУ обвинил Киев в обмане военнослужащих

0
всу
Фото: REUTERS/Ueslei Marcelino
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Об этом рассказал пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, Герой Украины, полковник Владимир Баранюк.

По его словам, Киев призывал военнослужащих держаться, но в итоге у них не осталось боеприпасов.

Спецоперация в Донбассе 8 мая. Текстовая трансляция
Как развиваются события в ЛДНР, на Украине и в мире на ее фоне — в онлайн-репортаже «Известий»

«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — сказал он во время допроса.

Как добавил Баранюк, им просто врали, поэтому в какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша» (расположен северо-западнее «Азовстали»), которая потерпела неудачу.

«Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — заключил он.

Ранее, в воскресенье, Минобороны РФ сообщило, что российские военные каждый день спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик не только ликвидируют военную технику, оружие, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен. Пленные украинские военные дают показания, которые помогают пресечь реализацию их планов.

6 мая сообщалось, что украинские боевики предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР). Однако операция закончилась безуспешно. Одного из украинских военнослужащих удалось взять в плен. Он раскрыл координаты командного пункта управления в районе Воеводовки, что позволило ликвидировать объект.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022