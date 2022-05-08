Пленный полковник ВСУ обвинил Киев в обмане военнослужащих

Киев обманул военных Украины по поводу деблокады Мариуполя. Об этом рассказал пленный командир 36-й отдельной бригады морской пехоты, Герой Украины, полковник Владимир Баранюк.

По его словам, Киев призывал военнослужащих держаться, но в итоге у них не осталось боеприпасов.

«Киев говорил держаться. Держаться. Что отряды деблокации идут, они будут у вас», — сказал он во время допроса.

Как добавил Баранюк, им просто врали, поэтому в какой-то момент украинские военные предприняли попытку прорыва с территории «Азовмаша» (расположен северо-западнее «Азовстали»), которая потерпела неудачу.

«Соответственно, этой помощи не было. Что как бы и подтолкнуло к выходу навстречу своим подразделениям», — заключил он.

Ранее, в воскресенье, Минобороны РФ сообщило, что российские военные каждый день спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик не только ликвидируют военную технику, оружие, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен. Пленные украинские военные дают показания, которые помогают пресечь реализацию их планов.

6 мая сообщалось, что украинские боевики предприняли попытку контрнаступления в районе населенного пункта Воеводовка, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР). Однако операция закончилась безуспешно. Одного из украинских военнослужащих удалось взять в плен. Он раскрыл координаты командного пункта управления в районе Воеводовки, что позволило ликвидировать объект.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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