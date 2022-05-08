Минобороны рассказало о плененных военными РФ националистах в ходе спецоперации

Российские военные каждый день спецоперации по защите населения Донецкой и Луганской народных республик не только ликвидируют военную технику, оружие и ведут бои с националистами, но и выявляют диверсантов, вынуждают противника отступать или добровольно сдаваться в плен, рассказали в воскресенье, 8 мая, в Минобороны РФ.

Заместителю командира полка, майору Денису Соловьеву на одном из блокпостов особо опасного участка ночью удалось обнаружить и лично задержать диверсанта-разведчика из числа украинских националистов. Он вел разведку местности с использованием прибора ночного видения.

На первичном допросе задержанный выдал сведения о месте дислокации, численности и командире разведывательно-диверсионной группы неонацистов. Сообщил, что они готовили провокацию в отношении российских подразделений. Оперативно добытые майором Соловьевым сведения помогли ликвидировать группу диверсантов численностью более 15 человек и пресечь их деятельность против российских войск.

Гвардии майор Денис Камалетдинов с первых дней спецоперации выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений. В боях за один из населенных пунктов дивизион Камалетдинова точным огнем уничтожил два танка, две артиллерийские батареи, четыре опорных пункта, пункт управления, 12 блокпостов, оборудованных боевиками на подступах к городу, три позиции вражеских корректировщиков огня. Это способствовало существенному урону боеготовности националистов, которые покинули населенный пункт, понимая бессмысленность сопротивления.

Продвигаясь далее на позиции националистов майор Камалетдинов был тяжело ранен в результате разорвавшегося рядом боеприпаса. Он самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил руководить вверенным ему дивизионом ради выполнения боевой задачи.

Артиллерийский дивизион подполковника Давыдова прикрывал выход пункта управления бригады, часть мотострелковых и танковых подразделений бригады из заданного района. Артиллерия противника вела шквальный огонь. Из-за того, что основные силы националистов были направлены на уничтожение артиллерии, бригада российских военных смогла выйти из-под огня без потерь.

При этом дивизион Давыдова оказался отрезанным от основных сил. Подполковник решил выдвигаться с дивизионом единственным возможным путем — через близлежащий лес. Это свело к минимуму усилия националистов атаковать бригаду Давыдова. Потеряв большое количество живой жилы и военной техники, националисты прекратили дальнейшее наступление.

Накануне, 7 мая, в российском Минобороны рассказали, как военные в ходе спецоперации по защите населения Донбасса не только выполняют боевые задачи, но и стараются при этом максимально сохранить жизни личного состава. Профессионализм и военная тактика помогают военнослужащим бороться с противником и выходить из сложных ситуаций на поле боя.

К тем, кто получил ранения в ходе боев, проходит лечение и реабилитацию в военном клиническом госпитале, в преддверии Дня Победы пришел с подарками заслуженный артист России, певец и композитор Григорий Лепс. Он пообщался с военнослужащими, пожелал скорейшего выздоровления и в подарок вручил каждому компакт-диски со своими песнями и автографом.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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