В МО рассказали о сбережении личного состава в боях с националистами

Российские военные в ходе спецоперации по защите населения Донбасса не только выполняют боевые задачи, но и стараются при этом максимально сохранить жизни личного состава, рассказали в субботу, 7 мая, в Минобороны.

Так действовал лейтенант Михаил Петелин при захвате опорного пункта украинских радикалов. Продвигаясь вглубь обороны со своим взводом, он обнаружил опорный пункт националистов и, оценив силы противника, решил дать бой. По позициям российских военных тут же был открыт огонь из автоматов и крупнокалиберных пулеметов. Петелин под обстрелом смог подавить огневую точку врага с крупнокалиберным пулеметом и уничтожил не менее семи радикалов. Под руководством лейтенанта Петелина взвод уничтожил более 20 националистов, два расчета противотанковых управляемых ракет (ПТУР) Javelin, подавил три огневые точки с крупнокалиберным пулеметом. Грамотное управление лейтенанта Петелина и слаженные действия взвода позволили без потерь захватить опорную позицию националистов.

Подполковник Алексей Олькин, начальник артиллерии бригады с первых дней спецоперации лично готовил подразделения артиллерии к выполнению задач, находился на передовых позициях, помогал и передавал практические навыки

подчиненным.

В ходе ведения воздушной разведки беспилотником была обнаружена позиция реактивных систем залпового огня противника. Подполковник Олькин решил поразить цель, лично осуществлял корректирование огня и уничтожил две реактивных системы залпового огня (РСЗО) «Град» и более 10 националистов.

Через несколько дней, продвинувшись вглубь обороны противника, Олькин на основании разведданных провел корректирование огня по позициям вооруженных формирований украинских боевиков. Это позволило уничтожить четыре единицы вооружения и военной техники и до 15 радикалов. Профессионализм подполковника и его участие в решении боевых задач позволили нанести значительный урон националистам.

Этой же тактики придерживался командир расчета гаубичного самоходно-артиллерийского взвода сержант Владислав Гудков. Он с расчетом военнослужащих выполнял задачи по артиллерийской поддержке российских подразделений, которые вели наступление на позиции украинских националистов. Терпя поражение, противник ожесточенно сопротивлялся.

Расчет Гудкова в ходе боя нанес прицельный удар по позициям боевиков и уничтожил более 10 человек живой силы противника и две боевые машины пехоты с экипажами. Это помогло наступающим российским подразделениям разгромить вооруженное формирование радикалов, которые, бросая оружие, бежали с поля боя. Благодаря грамотному командованию взводом сержанта Гудкова, российским военнослужащим удалось без потерь преодолеть оборонительный рубеж боевиков.

Накануне, 6 мая, Минобороны рассказало, как российские военные в составе танковых полков и мотострелковых рот изо дня в день продвигаются вглубь позиций противника, чтобы освободить населенные пункты от националистов, их оружия и техники, какими усилиями это удается бойцам Вооруженных сил РФ.

4 мая Минобороны показало работу артиллерийских подразделений Вооруженных сил России. Ведомство представило кадры, на которых видно, как с боевыми задачами справляется самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М «Малка» при ведении контрбатарейной борьбы.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР и пообещал оказать поддержку республикам.

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