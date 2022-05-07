Стало известно о безуспешной попытке контрнаступления украинских военных

Украинские боевики предприняли попытку осуществить контрнаступление в районе населенного пункта Воеводовка, расположенного в Луганской Народной Республике (ЛНР). Однако операция закончилась безуспешно, о чем стало известно в пятницу, 6 мая.

Как уточняется, украинская сторона понесла существенные потери как в числе живой силы, так и военной техники.

«Данный бессмысленный акт самопожертвования был, вероятнее всего, нацелен на возвращение утраченных огневых позиций», — цитирует главу Чечни Рамзана Кадырова «РИА Новости».

Одного из украинских военнослужащих удалось взять в плен. Он раскрыл координаты командного пункта управления в районе Воеводовки, что позволило ликвидировать объект.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что военные Украины собирали жителей Харьковской области под угрозой расправы, чтобы использовать их в качестве живого щита во время выдвижения в сторону российских войск.

Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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