Боец Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) с позывным «Шкода» рассказал корреспонденту «Известий» Дмитрию Зименкину о возможных польских наемниках, которые помогают формированиям украинских националистов в Рубежном.

«По нам была информация, но это не сто процентов, не подтвержденная, что вот напротив нас стояли польские наемники. Напротив нас стояли, не знаю точно, правда это или неправда, но была информация, что была девочка-полячка снайпер, был польский расчет минометов. Вот они работали профессионально, отрабатывали по нам», — поделился он.

6 мая польский политолог Конрад Ренкас выразил уверенность в том, что Польша уже отправила на Украину кадровых военных и наемников. Он также выразил опасение, что подобные действия Варшавы затягивают конфликт вокруг Украины и мешают его преодолению.

5 мая бывший депутат украинской Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Он указал, что поставки вооружения иностранного производства осуществляется по обновленной стратегии: так, они не доходят до непосредственной зоны боевых действий, а остаются в западной части страны.

3 мая Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении наемников, участвующих в боевых действиях на стороне Украины. По данным следствия, 75 фигурантов дел прибыли из США, Великобритании, Норвегии, Канады, Грузии и других стран.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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