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К середине мая в нескольких районах Мариуполя запустят водоснабжение

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Фильтровальная станция
Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ближайшее время в нескольких районах Мариуполя планируется запустить водоснабжение. Об этом 7 мая сообщил министр МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР) Алексей Кострубицкий.

Он также рассказал, что вода появится в Октябрьском районе Мариуполя, ориентировочно, 12 -13 мая.

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Сотрудник фильтровальной станции Михаил Черных сообщил, что оборудование уже проверили, напряжение насосной подстанции приняли вечером 6 мая.

Насосная станция обеспечивается водой из Старо-Крымского водохранилища. Далее вода подается на комплекс фильтровальной станции, где очищается до качества питьевой воды.

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что восстановление водоснабжения в городе планируется проводить постепенно, по мере разминирования участков. Воду планируют подать в несколько районов города уже к середине мая.

7 мая начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев рассказал, что благодаря принятым Россией мерам завершена операция по эвакуации мирных граждан с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.Он подчеркнул, что принятые Москвой меры были реализованы при активном участии представителей ООН и Международного комитета Красного Креста.

6 мая мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что поставки продовольствия в город налажены.Также он рассказал, что все мины на дорогах, которые ведут к Мариуполю, не считая пути из Мангуша, обезврежены.

25 апреля исполняющий обязанности замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов рассказал о том, что первая открытая после освобождения Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) школа приняла около 1 тыс. учащихся.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся по военным объектам. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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