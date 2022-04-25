Первая школа в Мариуполе приняла уже 1 тыс. учащихся

Первая открытая после освобождения Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) школа приняла уже около 1тыс. учащихся. Об этом 25 апреля рассказал исполняющий обязанности замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным.

«Она уже открылась, приняла около 1 тыс. школьников. Школа функционирует. Она сохранилась — нет повреждений на ней. Первым делом мы запустили ее», — рассказал Хаджинов.

Также, как передает корреспондент издания, в скором времени откроется детский сад, находящийся рядом с этой школой. Его планируют открыть в течение недели.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь. По его словам, российские военные вместе с властями и силами ДНР помогают городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители говорят, что проблем с гуманитарной помощью нет, ее начали раздавать в нескольких местах.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

18 апреля в Мариуполе заработал детский сад № 38. Работник детского сада добавила, что «сегодня дети в сад пришли и находятся со своими воспитателями». Она также поблагодарила российских военных за гуманитарную помощь для воспитанников — соки и печенье, то, что дети, по ее словам, очень любят.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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