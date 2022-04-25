Прямой эфир
Сюжет:

Первая школа в Мариуполе приняла уже 1 тыс. учащихся

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая открытая после освобождения Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) школа приняла уже около 1тыс. учащихся. Об этом 25 апреля рассказал исполняющий обязанности замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов в беседе с корреспондентом «Известий» Алексеем Полтораниным.

«Она уже открылась, приняла около 1 тыс. школьников. Школа функционирует. Она сохранилась — нет повреждений на ней. Первым делом мы запустили ее», — рассказал Хаджинов.

Также, как передает корреспондент издания, в скором времени откроется детский сад, находящийся рядом с этой школой. Его планируют открыть в течение недели.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполь. По его словам, российские военные вместе с властями и силами ДНР помогают городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители говорят, что проблем с гуманитарной помощью нет, ее начали раздавать в нескольких местах.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

18 апреля в Мариуполе заработал детский сад № 38. Работник детского сада добавила, что «сегодня дети в сад пришли и находятся со своими воспитателями». Она также поблагодарила российских военных за гуманитарную помощь для воспитанников — соки и печенье, то, что дети, по ее словам, очень любят.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022