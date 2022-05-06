Мэр Мариуполя заявил о нормализации поставок воды и продуктов

Поставки воды и продовольствия в Мариуполь налажены. Об этом в пятницу, 6 мая, рассказал мэр города Константин Иващенко.

Также он сообщил о возобновлении движения по трассам и о том, что все мины на дорогах, которые ведут к Мариуполю, не считая пути из Мангуша, обезврежены.

«Все дороги, которые ведут в город, кроме из Мангуша, уже все разминированы, и по ним разрешено движение», — подчеркнул Иващенко в эфире телеканала «Соловьев Live».

6 марта представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин предостерег, что запасы продовольствия в Мариуполе иссякнут через 1–2 дня. Помимо продовольствия, он отметил воду и электроэнергию.

Ранее в этот день Басурин заявил, что украинские власти отказались гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. По его словам, для выхода мирных жителей были открыты гуманитарные коридоры с утра. Огонь прекращен в том месте, где они находятся. В Народной милиции республики заверили, что ДНР сделает всё для выхода жителей из городов.

25 апреля исполняющий обязанности замглавы администрации Мариуполя по ЖКХ Дмитрий Хаджинов рассказал о том, что первая открытая после освобождения Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) школа приняла около 1 тыс. учащихся.

Ранее в этот день корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин рассказал об обстановке в городе Мариуполе. По его словам, российские военные вместе с властями и силами ДНР помогают городу вернуться к мирной жизни всеми силами. Жители говорят, что проблем с гуманитарной помощью нет, ее начали раздавать в нескольких местах.

22 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что обстановка в Мариуполе нормализовалась, жители города могут свободно передвигаться по улицам и не прятаться от обстрелов со стороны украинских националистических группировок.

До этого, 21 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.

18 апреля в Мариуполе заработал детский сад № 38. Работник детского сада добавила, что «сегодня дети в сад пришли и находятся со своими воспитателями». Она также поблагодарила российских военных за гуманитарную помощь для воспитанников — соки и печенье, то, что дети, по ее словам, очень любят.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию, эвакуацию мирных жителей на территорию России, а также попросили признать их независимость. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании их суверенитета.

24 февраля президент России объявил о проведении операции по защите мирного населения в Донбассе. В числе ее целей — защита мирного населения Донецкой и Луганской народных республик, а также демилитаризация и денацификация Украины. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, два последних аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

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