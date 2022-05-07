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В Берлине объяснили решение о запрете украинского флага 8 и 9 мая

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Фото: Global Look Press/dpa/Paul Zinken
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Власти Берлина объяснили, что в преддверии Дня Победы украинские флаги 8 и 9 мая запрещается использовать только на памятных мероприятиях, а не в городе в целом.

Так, флаги по-прежнему разрешены в Берлине, демонстрировать их будет нельзя только на 15 мемориалах. Об этом сообщило издание Berliner Zeitung 7 мая со ссылкой на сообщение департамента внутренних дел сената немецкой столицы.

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Отмечается, что ограничения в этих локациях необходимы для достойного и мирного проведения мероприятия.

«На территориях этих мемориалов не допускаются никакие флаги или военная символика», — говорится в заявлении.

Уточняется, что аналогичный запрет распространяется и на российский флаг.

От соблюдения правил освобождаются ветераны Второй мировой войны, а также послы и их делегации.

Помимо этого, в ведомстве отметили, что на пророссийских мероприятиях полиция Берлина будет следить за тем, чтобы не было публичного одобрения и демонстрации поддержки российской спецоперации по защите Донбасса.

Ранее, 6 мая, посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «огромным скандалом» и «пощечиной украинскому народу» запрет властями Германии украинских флагов 8 и 9 мая. По его словам, немецкими властями принято «катастрофическое политическое решение».

В тот же день Мельник отказался извиняться за оскорбление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Дипломат назвал канцлера обиженной ливерной колбасой за то, что тот не принял приглашение посетить Киев.

На 8 и 9 мая в Берлине зарегистрировано проведение более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщине окончания войны. Полиция в эти дни запретила флаги и символику, а также ношение военной формы, за исключением советских ветеранов Великой Отечественной войны.

Охранять порядок в Берлине будут 3,4 тыс. полицейских.

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