Посол Мельник раскритиковал запрет флагов Украины в Берлине 9 мая

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал «огромным скандалом» и «пощечиной украинскому народу» запрет властями Германии украинских флагов 8 и 9 мая. Об этом высокопоставленный дипломат заявил в интервью компании RND.

«Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение флагов, связанных с Украиной», — заявил он.

Как полагает посол, немецкими властями принято «катастрофическое политическое решение».

На 8 и 9 мая в Берлине зарегистрировано проведение более 50 памятных мероприятий и демонстраций, посвященных 77-й годовщине окончания войны.

Полиция в эти дни запретила флаги и символику, а также ношение военной формы, за исключением советских ветеранов Великой Отечественной войны.

Охранять порядок в Берлине будут 3,4 тыс. полицейских.

6 мая Мельник отказался извиняться за оскорбление канцлера ФРГ Олафа Шольца. Дипломат назвал бундесканцлера обиженной ливерной колбасой за то, что тот не принял приглашение посетить Киев.

При этом Шольц, в свою очередь, такое решение принял на фоне отказа украинского лидера Владимира Зеленского принять в Киеве президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера. Он указал, что инцидент «стоит поперек дороги» дальнейших перспектив посетить им Киев в обозримом будущем.

3 апреля посол Украины обвинил президента Германии в поддержании связей с Россией. По его словам, проведение спецоперации по защите жителей Донбасса «не играет большой роли» в отношении президента ФРГ к Москве.