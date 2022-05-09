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В Москве началась акция «Бессмертный полк». Трансляция

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Москве 9 мая стартовала акция «Бессмертный полк». Впервые за последние два года мероприятие проводится в очном формате, потому как санитарные ограничения по причине распространения коронавируса отменены.

В акции принимают участие все желающие. Граждане несут фотографии предков, участвовавших в Великой Отечественной войне, российские флаги и Знамена Победы, георгиевские ленты.

Сбор был назначен на 12:00 у выходов из станций метро «Белорусская», «Динамо» и «Маяковская». Длина маршрута составляет 7 км.

В связи с проведением акции закрыты станции метро «Пушкинская», «Маяковская», «Охотный Ряд», «Тверская», «Чеховская», «Площадь Революции» и «Театральная». Помимо этого, перекрыто движение на участках Тверской: от Моховой улицы до Тверского бульвара, а также от Большой Бронной до Большой Садовой улицы, а также участок 1-й Тверской-Ямской улицы от Большой Садовой до улицы Гашека, по ним от Ленинградского проспекта через улицу Охотный Ряд, Манежную и Красную площади прошел «Бессмертный полк».

Кроме того, акция «Бессмертный полк» прошла во многих городах России и за рубежом, сохранился и онлайн-формат «Бессмертного полка». Особое внимание было уделено предотвращению провокаций с загрузкой фото нацистов, в том числе и украинских.

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