Фото нацистов в «Бессмертном полку» пытались разместить сторонники Навального

Среди фигурантов дела о реабилитации нацизма, которые попытались разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк», были обнаружены поклонники блогера Алексея Навального. Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, РЕН ТВ.

Согласно информации телеканала, 21-летний Алексей Пономарев, приславший снимок Адольфа Гитлера, подписан на страницу команды Навального в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, 20-летний Сергей Сахаров из Томской области и гражданин Украины Дмитрий Алексеенко также подписаны на страницу блогера.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк». Согласно информации СК РФ, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были сведения и фотографии Адольфа Гитлера, а также ряда его сподвижников.

Отмечалось, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, у них изъяли компьютерную технику и средства связи. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Сам Навальный также допускал оскорбления в адрес участников Великой Отечественной войны. Судья Вера Акимова в апреле признала Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, в адрес которого блогер допускал оскорбительные выпады. В ходе слушания 29 апреля судья признала законным назначенный Навальному штраф в 850 тыс. рублей, суд оставил приговор в силе.

При этом в отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им «Фонду борьбы с коррупцией», признанному 27 апреля Минюстом РФ иноагентом, а также о создании некоммерческой организации.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу компании «Ив Роше» (3,5 года колонии общего режима). Кроме того, 25 мая стало известно, что в отношении блогера возбуждено третье уголовное дело.