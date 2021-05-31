Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,3
Общество
Две трети родителей назвали соцсети главной проблемой в воспитании детей
Спорт
«Монреаль» обыграл «Торонто» и прошел во второй раунд плей-офф
Общество
Прокуратура организовала проверку после пожара в школе на Камчатке
Мир
Первый частный детский дом открыли в провинции Алеппо
Общество
Три человека пострадали при пожаре в школе на Камчатке
Мир
Делегация из Германии решила посетить США в рамках обсуждения СП-2
Общество
Общественная палата предложила ввести в России отцовский капитал
Общество
Экс-директора «Открытой России» доставили домой в рамках обысков

Фото нацистов в «Бессмертном полку» пытались разместить сторонники Навального

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди фигурантов дела о реабилитации нацизма, которые попытались разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк», были обнаружены поклонники блогера Алексея Навального. Об этом сообщает в понедельник, 31 мая, РЕН ТВ.

Не пройдет: в РФ запретят публично демонстрировать нацистских преступников
Исключением могут стать изображения, формирующие негативное отношение к этой идеологии

Согласно информации телеканала, 21-летний Алексей Пономарев, приславший снимок Адольфа Гитлера, подписан на страницу команды Навального в социальной сети «ВКонтакте». Кроме того, 20-летний Сергей Сахаров из Томской области и гражданин Украины Дмитрий Алексеенко также подписаны на страницу блогера.

Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк». Согласно информации СК РФ, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были сведения и фотографии Адольфа Гитлера, а также ряда его сподвижников.

Отмечалось, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, у них изъяли компьютерную технику и средства связи. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Сам Навальный также допускал оскорбления в адрес участников Великой Отечественной войны. Судья Вера Акимова в апреле признала Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, в адрес которого блогер допускал оскорбительные выпады. В ходе слушания 29 апреля судья признала законным назначенный Навальному штраф в 850 тыс. рублей, суд оставил приговор в силе.

При этом в отношении блогера также расследуются дела о хищении пожертвований основанному им «Фонду борьбы с коррупцией», признанному 27 апреля Минюстом РФ иноагентом, а также о создании некоммерческой организации.

С середины марта Навальный находится в исправительной колонии № 2 УФСИН России по Владимирской области под городом Покров, где отбывает наказание по так называемому делу компании «Ив Роше» (3,5 года колонии общего режима). Кроме того, 25 мая стало известно, что в отношении блогера возбуждено третье уголовное дело.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021