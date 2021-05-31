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СК возбудил дела о попытках разместить фото нацистов в «Бессмертном полку»

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела о попытках разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк», сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 31 мая.

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«Возбуждены уголовные дела в отношении жителей нескольких регионов, а также граждан Украины подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), — сообщается на сайте ведомства.

В числе фигурантов уголовных дел жители Оренбургской и Томской областей Андрей А. и Сергей С., а также жители Украины Дмитрий А. и Михаил П.

По данным следствия, в мае текущего года злоумышленники разместили на сайте «Бессмертного полка России» заявки, в которых были сведения и фотографии Адольфа Гитлера, его соратника Йозефа Геббельса и советского военачальника Андрея Власова, который в ходе Великой Отечественной войны перешел на сторону гитлеровской Германии.

Кроме того, проводится процессуальная проверка в отношении жителя Свердловской области Алексея П., который во время акции пытался разместить в одном ряду с ветеранами фотографию человека, который не имел отношения к победе СССР в Великой Отечественной войне.

Отмечается, что по местам жительства ряда лиц проведены обыски, у них изъяли компьютерную технику и средства связи. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее, 9 мая, сообщалось, что на сайте «Бессмертного полка» пытались разместить портреты нацистов, но попытки успешно пресекли. Данные о тех, кто прислал эти изображения, передали в Следственный комитет.

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